Furtwangen Heimat neu entdecken

Die Show sei auch für Einheimische gedacht, um ihnen die Lebensqualität ihrer Heimat vor Augen zu führen. Die Zuschauer begeben sich auf eine spannende Reise durch das Ferienland, zu dem neben Furtwangen auch Schonach, Schönwald und St. Georgen gehören.

Die multimediale Heimatreportage ist am Samstag, 6. Oktober, 19 Uhr, und am Sonntag, 7. Oktober, 16 Uhr, jeweils in Schonach im Haus des Gastes zu sehen; außerdem am Samstag, 13. Oktober, 19 Uhr, und am Sonntag, 14. Oktober, 16 Uhr, jeweils in der Stadthalle in St. Georgen. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder bis elf Jahren vier Euro. Einlass ist jeweils 45 Minuten vor Showbeginn bei freier Platzwahl. Der Vorverkauf läuft bei den Tourist-Informationen unter anderem in Furtwangen, Lindenstraße 1, Telefon 07723/92 950.