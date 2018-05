Furtwangen Großes Ereignis in kleiner Nische zwischen Blues und Rock

Ein Jazzer durch und durch ist auch Dirk Engelmeyer am Drumset. Mit den Besen ließ er ein Rauschen entstehen, stürmte mit den Stöcken durchs Trommelgefüge, ließ die Becken zischen und knallte mit der Bass-Drum. Daneben brachte er seine mit jazzigen Klangfarben belegten Stimmbänder ein, um gefühlvollen Blues zu interpretieren oder das Bad in der Menge ohne Mikro "in the evening" zu genießen. Die Ventilatoren liefen, doch die Hitze stieg, der "Tuxedo" bestimmte Hegemanns Outfit, sein schwarzer Anzug wärmte deftig, die Transpirationsgrenze sank. Nicht aber die Stimmung. Albert Ammons-Titel begeisterten mit "You are my sunshine", ebenso Hits von Pinetop Smith und Fats Waller oder der neue CD-Titel "The art of Albert Ammons". Dazu Oldies wie "Swanee River", der Lieblingstitel "Low down" und Gershwins "Lady be good" oder "Say what you want".