Furtwangen "Frauenpower" führt Ortsvorsteher an seine Grenzen

Mit dabei sind Tim und Jörg Waldvogel, Chiara Schneider und Kai Rombach. Erstmals dabei ist Monja Moll. Sie hat schon in der Probe bewiesen, dass hier ein verborgenes Talent endlich auf der Bühne spielen darf. Sie kam kurzfristig zur Truppe. In der ersten Leseprobe wurde festgestellt, dass bei elf Spielern noch jemand gebraucht würde.

Seit Ende Oktober wird zweimal die Woche geprobt. Bei dem Stück geht es um die Wahlen zum Ortschaftsrat. Diese stehen bevor, und Ortsvorsteher Gscheidle bangt um die Männervorherschaft im Rat. Denn eine Frauenliste hat sich gebildet und fordert die Männerriege zum Wahlkampf heraus. Ihre Chancen stehen dazu nicht schlecht, wie die Umfragen zeigen.

Gscheidle will daher den Vormarsch der Emanzen mit allen Mitteln stoppen. Kurzerhand beschließt er, einen Spion in die Frauenliste einzuschleusen. Dieser soll, als Frau verkleidet, Informationen beschaffen, die Gscheidle dazu benutzen kann, um kurz vor der Wahl zum Gegenschlag auszuholen. Doch die Bardame Marylin und das Etablissement "Rosaroter Panther" tragen ihren Teil dazu bei, den Wahlkampf interessant zu gestalten. Die Ortschaftsräte sind dort Stammgäste und erleben eine folgenschwere Nacht, die letztendlich beide Parteien in die Knie zwingt.