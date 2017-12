Furtwangen Firma Ganter blickt auf ein Rekordjahr zurück

Inzwischen würden bei Ganter täglich über 1000 Bestelllungen abgewickelt. Zum Jahresende sind 370 Mitarbeiter beschäftigt. "Das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung", so Stefan Ganter. Weiter informierte er über ein Großprojekt im gewann Schützenbach. Bei der Schlossers Mühle soll eine neue Produktion entstehen, knapp 10 000 Quadratmeter sollen überbaut werden. Der geplante Fertigstellungstermin sei für das Jahr 2020 vorgesehen.

"In 2018 werden wir außerdem weiter in wichtige Märke wie Mexiko, Kanada und die USA investieren, um uns international noch breiter aufzustellen", kündigte der Geschäftsführer an.

Vor 25 Jahren kam Wolfgang Schwer als "rechte Hand" für den damaligen Meister der Fertigung zu Ganter. Er erlangte berufsbegleitend seinen Meistertitel und übernahm im Jahr 2000 die Qualitätssicherung. Dieser ist Wolfgang Schwer treu geblieben. Er ist erster Ansprechpartner für Kunden bei eventuellen Reklamationen und mitverantwortlich für das Qualitätsmanagement und für die Zertifizierung. „Bei allen diesen Themen und Problemstellungen bewährt sich die Erfahrung von Wolfgang Schwer jedes Mal aufs Neue und ich hoffe, dass das auch noch viele Jahre so bleibt“, so der Geschäftsführer in seiner Laudatio. Der Stellvertreter des Betriebsrats, Raphael Schirk, überbrachte dem Jubilar Glückwünsche, aber auch der gesamten Belegschaft. Abschließend gratulierte Bürgermeisterstellvertreter Kühne Wolfgang Schwer und dankte der Firma Ganter für das Engagement und den weltweit erzielten Erfolg, der letztlich auch der Stadt Furtwangen in Form der Gewerbesteuer zu Gute komme, so Kühne.