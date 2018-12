Furtwangen Festtagsgrüße mit Wow-Effekt

Der Workshop zum Thema "So geht Schwarzwalduhr heute" wird zwei Mal angeboten, nämlich am 27. Dezember und am 3. Januar, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr im Uhrenmuseum. Die Teilnehmer können eine Uhr nach eigenen Vorstellungen bauen. "Und sie läuft wirklich", verspricht das Museum in einer Pressemitteilung. Um Anmeldung wird telefonisch unter 07723/92 02 800 gebeten.