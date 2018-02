Furtwangen Festspiel "Gloria & Gnade" in neun Akten

Das Programm mit vielen Ausstellungen, Konzerten, Vorträgen und viele mehr findet man in einer Programm-Broschüre, die in St. Märgen erhältlich ist. Details dazu gibt es außerdem auf der Homepage der Gemeinde.

Einen ersten Höhepunkt gibt es bereits in wenigen Tagen am Freitag, 23. Februar: Dann findet in der Schwarzwaldhalle das offizielle Festbankett, bei dem auch Gäste willkommen sind statt. Weiter geht es am Sonntag, 25. März: hier wird um 11 Uhr im Klostermuseum die Sonderausstellung zum Jubiläum eröffnet. Die Ausstellung ist eine Zeitreise durch 900 Jahre St. Märgen mit vielfältigen Themen: das Leben im Kloster, Brände und Katastrophen, die Welt der Wirtschaft und die Wallfahrt und vieles mehr.

Am Freitag und Samstag, 27. und 28. Juli, gibt es dann ein großes Festspiel in der Schwarzwaldhalle: "Gloria & Gnade". Ein Kloster – ein Dorf – eine Geschichte. St. Märgen spielt nicht verrückt, sondern seine lebendige Fortentwicklung. Ross, Wagen und unzählige Akteure nehmen die Besucher mit auf ein Abenteuer in neun Akten. Zu den Besonderheiten des Jubiläums zählt igeisse auch das Bürgerfest am Samstag 11. August und am 12. das Patrozinium der Kloster- und Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt.