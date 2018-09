Furtwangen Fest für die ganze Familie steigt rund um Klinik

Für die musikalische Unterhaltung sorgt zum einen wieder in bewährter Weise Ralf Jauch mit seinen Freunden. Ein besonderer Musikgast ist an diesem Nachmittag Alexander Breidt, ein renommierter Sänger und Songwriter aus dem Saarland. Er hat eine besondere Beziehung zur Katharinenhöhe, denn er hat bereits mit den Jugendlichen der Klinik verschiedene Musikprojekte umgesetzt, die gut ankamen. Ähnliche Aktionen sind an diesem Nachmittag mit den Besuchern geplant. Aber auch die Jazztanzgruppe der Turnverein Schonach ist wieder zu Gast und unterhält mit Show-Einlagen.