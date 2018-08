Furtwangen Erzbischof feiert Berg-Gottesdienst

Jesus bietet Gemeinschaft

Die Lesung aus dem Alten Testament trug Gudrun Haberstroh vor, die Lesung aus dem Neuen Testament Bernhard Kaltenbacher. Die Fürbitten betete Gemeindereferentin Dorothea Nopper.

In seiner Predigt ging der Erzbischof ausführlich auf das Johannes-Evangelium ein, in dem Jesus seine Jünger in der Synagoge von Kafarnaum mit dem Geheimnis der Eucharistie konfrontiert. "Jesus nennt sich Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist", erinnerte Burger. Doch manche konnten diese Aussagen nicht fassen und wollten sie nicht glauben. Sie zogen sich zurück, dies sei der Kirchenaustritt in der damaligen Zeit gewesen. Jesus habe seine zwölf Apostel gefragt, ob sie auch gehen wollen und Petrus habe als Sprecher der anderen darauf hingewiesen, dass es keine Alternative gebe, als seinen Worten zu glauben. "Jesus stellt nicht nur die Menschen damals, sondern auch uns vor die Entscheidung, dieses große Geheimnis anzunehmen", betonte Burger.

Christus biete uns in der heiligen Kommunion seine Gemeinschaft an, wir können ihn empfangen und in jeder heiligen Messe mit ihm eins werden. Doch dies sei kein gemütliches Beisammensein, es bedeute Teilhabe an seinem Leiden und Tod, jedoch auch an seiner Auferstehung. "An der Auferstehung wollen wir gerne teilhaben, aber dem Leiden möchten wir lieber aus dem Weg gehen", zeigte der Bischof Verständnis. Aber wir müssten uns ohne Wenn und Aber entscheiden.

Mehrere Kommunionhelfer

Viele seien schon gegangen, viele haben keine Glaubenspraxis, aber andererseits sei der Glaube ein Geschenk für die Menschen, die sich öffnen. "Tauchen wir ein in das große Geheimnis der Eucharistie, das wir jetzt miteinander feiern", schloss der Bischof seine Predigt. Dann feierte er den Gottesdienst in Konzelebration mit den Geistlichen der Seelsorgeeinheit, mit dem Leiter Paul Demmelmair und dem Kooperator Martin Schäuble sowie Michel Mvonda Ndi, der derzeit die Ferienvertretung für Furtwangen und Umgebung übernommen. Die Eucharistiefeier wurde unter der Leitung von Monika Mai musikalisch umrahmt vom Musikverein Katzensteig.

Bei der Kommunion traten neben den Priestern mehrere Kommunionhelfer in Aktion, um Hunderten von Besuchern das Brot des Lebens zu reichen.

Nach dem feierlichen Gottesdienst bedankte sich Furtwangens Bürgermeister Josef Herdner bei Stephan Burger für das Fest des Glaubens, das er ermöglicht hatte. "Nach diesem Fest der Gemeinschaft, das wir miteinander feiern konnten, bitten wir Sie um den Segen Gottes für unser Wirken, damit wir gestärkt nach Hause gehen können", sagte der Schultes.

Er vergaß auch nicht, sich bei Gerhard Kienzler aus Nußbach für die Beschallung mit den Lautsprechern zu bedanken. Nach der Bitte des Bischofs um den Segen Gottes wurde die Feier mit einem Marienlied beschlossen.