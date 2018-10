Furtwangen Erinnerung an Lawinenunglück

Furtwangen. Wie es in alten Zeiten zuging, darüber berichtete Siegfried Kleiser im Furtwanger Museumsgasthaus Arche. Der Untergang des Königenhofes in Neukirch durch eine Lawine stand im Mittelpunkt, darum rankte Kleiser viele Geschichten und Informationen. Das Interesse war groß, kein Platz war mehr in der Arche zu finden, als Museumsleiterin Elke Schön den Referenten und die Besucher willkommen hieß.