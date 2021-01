Furtwangen Einige Mitarbeiter warten noch ab

Deutlich niedriger war die Quote der Impfwilligen bei den Mitarbeitern. 115 hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter waren eingeladen, sich bei dieser Gelegenheit gegen Corona impfen zu lassen. Aber nur 55 ließen sich dann tatsächlich impfen. Eine offizielle Begründung, weshalb sie sich nicht impfen lassen, mussten die Mitarbeiter natürlich nicht abgeben. In einzelnen Fällen wurde allerdings Peter Baake gegenüber geäußert, dass man lieber noch etwas abwarten wolle. Denn man wolle erst einmal sehen, wie sicher diese Impfung sei.

Zum Abschluss der Aktion wurden dann auch noch mehrere Furtwanger Ärzte geimpft. Die Impfung der Mitarbeiter wurde dann im Kirchbergtreff im Untergeschoss durchgeführt. Peter Baake stellte abschließend fest, dass die ganze Impf-Aktion sehr gut organisiert war. Auch die Zusammenarbeit mit den Teams habe sehr gut funktioniert.

"Luisenhof" in Vöhrenbach noch nicht an der Reihe

Noch nicht an der Reihe mit der Corona-Impfung ist allerdings das Altenheim Luisenhof in Vöhrenbach. Denn in Vöhrenbach hatte es bereits einen großen Corona-Ausbruch mit vielen infizierten Bewohnern und Mitarbeitern gegeben.

Solche Häuser mit größeren Ausbrüchen werden bei der Terminvergabe für die Impfung erst später berücksichtigt, da davon ausgegangen wird, dass sowohl Bewohner wie Mitarbeiter damals eine Immunität aufgebaut haben. Daher ist für Vöhrenbach der Impftermin noch nicht festgelegt.