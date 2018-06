Furtwangen Eine Unternehmerlegende

Die Firma Siedle ist heute als Spezialist mit der Haus- und Türtelefonie als Hauptgeschäftsfeld ein Global Player aus Furtwangen. Über die Jahrhunderte und alle Wandlungen hinweg blieb das Unternehmen stets im Besitz und unter der Leitung der gleichen Familie.

Horst Siedle trat ein weit zurückreichendes Erbe an – aber in den Schoß wurde es ihm nicht gelegt. Wie viele seiner Vorfahren hat auch er nicht in der Führungsetage angefangen, als er 1957 als Praktikant ins Unternehmen eintrat. Von den Mitarbeitern, denen er später als Geschäftsführer vorstehen sollte, hat er das Löten, die Herstellung von Kabelbäumen, die Montage von Netzgleichrichtern oder Telefonen und vieles mehr gelernt. Höhere Weihen erwarb er sich bei der Schweizer Tochter Siedle Electric, die er vom Ein-Mann-Betrieb zum florierenden Unternehmen aufbaute und zehn Jahre lang leitete. Geschäftsführer der Mutterfirma wurde er schließlich 1970, nach langwierigen und teilweise bitteren familiären Auseinandersetzungen. Geschenkt bekam er nichts. Im Praktikum, bei seinem Karriereeinstieg in der Schweiz und auch während der ersten Jahre als Geschäftsführer – Horst Siedle musste sich immer durchsetzen. Und der Erfolg gab ihm Recht. Unter seiner Leitung wurde aus einem soliden, aber stagnierenden Unternehmen eine Firma mit Weltruf.

Die Firma S. Siedle & Söhne, gegründet im Jahre 1750 in Furtwangen, wird bereits in siebter Familiengeneration geführt.