"Komm in die Gondel..." heißt es bei Johann Strauss junior. Auch die Bürgerstiftung lädt in eine original Seilbahn-Gondel, die jetzt neben dem Rathaus aufgestellt worden ist. Dort darf jeder sich ein Buch nehmen, man kann, muss es aber nicht zurückbringen. Die Bürgerstiftung hat eine Vielzahl von Büchern geschenkt bekommen, für Nachschub ist also für längere Zeit gesorgt. Foto: Liebau