Furtwangen Ein freudiges Wiedersehen gefeiert

Voll besetzt war die Vöhrenbacher Pfarrkirche am Samstagabend, als Salesianer-Pater Xaver Berchtold gemeinsam mit Pfarrer Martin Schäuble in der Pfarrkirche St. Martin die Vorabendmesse feierte.

Furtwangen/Vöhrenbach. Auf Einladung des Chorisma-Chores war Pater Berchtold wieder einmal ins Bregtal gekommen. Eigentlich hatte sich auch Pater Ulrich Schrapp angekündigt, sein Kommen dann aber kurzfristig abgesagt.

Der Chorisma-Chor unter der Leitung von Isabella Heimpel war es auch, der den Gottesdienst mit den "neuen geistlichen Liedern" gestaltete, die in den 1970-er und 80-er Jahren, als Pater Berchtold im Furtwanger Don-Bosco-Heim wirkte, aktuell waren. Diese schwungvollen Lieder rissen auch die Gottesdienstbesucher mit. Für viele waren diese "Evergreens" der Kirchenmusik eine Erinnerung auch an die Erlebnisse, die sie damals mit den Salesianern und besonders mit Pater Berchtold hatten. Denn er engagierte sich sehr stark in der Jugendarbeit in Furtwangen. Er erinnerte im Gottesdienst auch daran, dass er sowohl an der Hauptschule, als auch an der Robert-Gerwig-Schule unterrichtete. Vor allem aber haber er damals gespürt, dass "etwas für die Jugend getan werden musste", von Anfang an eine zentrale Aufgabe der Salesianer Don Boscos.