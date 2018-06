Furtwangen Ein Ehrenbürger wird 80 Jahre alt

Furtwangen (cos). "Ich bin Weltbürger, Europäer, Deutscher und Badener – aber im Herzen bin ich Furtwanger" – so hat Horst Siedle einmal auf die Frage geantwortet, wo er sich zu Hause fühlt. Seiner Liebe zu seinem Heimatort ist es auch zu verdanken, dass Produkte made in Furtwangen noch heute die ganze Welt erobern. 550 Mitarbeiter beschäftigt die Firma, vor allem am Stammsitz in Furtwangen, wo auch der Löwenanteil des Jahresumsatzes von 90 Millionen Euro erwirtschaftet wird.

Horst Siedles unternehmerisches Wirken brachte ihm zahlreiche Auszeichnungen ein. So bekam er 1999 das Bundesverdienstkreuz. Und 2008 verlieh ihm Ernst Pfister in seiner damaligen Funktion als Wirtschaftsminister die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg – seine wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leistungen wurden damit gewürdigt. Und auch die Politik war dem Unternehmer stets wichtig – er war 38 Jahre lang Gemeinderat, davon 25 Jahre lang Vorsitzender der FWV/FDP-Fraktion. 20 Jahre lang brachte er sich als Kreisrat in die Geschicke der Region ein. Und Furtwangen erhob dieses "Prachtexemplar der Bürgergesellschaft", wie Ernst Pfister ihn lobend nannte, vor neun Jahren zum Ehrenbürger der Stadt.

Als Praktikant angefangen