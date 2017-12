Furtwangen Ehrungen für Vater und Sohn

Furtwangen-Schönenbach (sh). "Wenn der Vater mit dem Sohne…" Musik macht: Beim Konzert des Musikvereins Schönenbach gab es eine Ehrung im Doppelpack. Fritz Fehrenbach wurde vom Verein für 55 Jahre als aktiver Musiker geehrt, sein Sohn Harald Fehrenbach sowohl vom Verein als auch vom Blasmusikverband für 40 Jahre. Der Vorsitzende des Musikvereins Alexander Kemmerle übernahm diese Ehrung gleichzeitig auch in seiner Funktion als "Höchster des Blasmusikverbandes im Bregtal", also als Bezirksvertreter des Verbandes. Seit 40 Jahren spielt Harald Fehrenbach in der Kapelle das Tenorhorn. Hinzu kommt sein vielseitiges Engagement für den Verein. Unter anderem war er 20 Jahre stellvertretender Vorsitzender. Vom Musikverein wurde er dafür nun zum Ehrenmitglied ernannt und erhielt einen Wellness-Gutschein.