Furtwangen Die Namenssuche geht weiter

Aktuelle Fragen der evangelischen Christen im Oberen Bregtal diskutierte die Gemeinde am zweiten Adventssonntag. Richard Kugele leitete die Gemeindeversammlung.

Furtwangen. Diskutiert wurde – nicht zum ersten Mal – die Namensgebung für die seit 2013 fusionierten Gemeinden Furtwangen, Gütenbach und Vöhrenbach. Pfarrer Lutz Bauer schlug "Evangelische Kirchengemeinde an der Breg" vor, denn der Name des Flusses verbinde die Orte. Die Furtwanger Kirche würde "Evangelische Kirche an der Breg" benannt, die Vöhrenbacher Kirche behielte ihren Namen "Christuskirche". Im Kirchengemeinderat werde diese Namengebung "ziemlich einhellig" befürwortet, berichtete Lutz Bauer.

Wie soll Gemeinde heißen?