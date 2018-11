Furtwangen Der Sieger heißt Thomas Wehrle

Seit inzwischen 44 Jahren sorgt der Brettleclub in Furtwangen für die Pflege dieses traditionellen Spieles und führt seither regelmäßig diese Turniere durch, anfangs sogar zweimal im Jahr. Die Mitglieder treffen sich alle 14 Tage im Gasthaus Bad am Donnerstagabend zum gemeinsamen Brettle-Spiel. Neue Spieler sind hier jederzeit willkommen. Damit wird ein speziell in der Region verbreitetes Kulturgut gepflegt und weitervermittelt, denn das Brettle unterscheidet sich in der Spielweise deutlich vom vergleichbaren Backgammon.

Eine beliebte Tradition ist auch jedes Jahr der Freundschaftskampf mit dem Brettle gegen den Schachclub. Dies ist gleichzeitig ein Familientag für die Mitglieder der beiden Clubs mit Grillen und gemütlichem Beisammensein.