Furtwangen Der Defibrillator ist im Notfall einsatzbereit

Furtwangen-Linach. Einen Defibrillator für Linach hat die Bürgerstiftung Furtwangen ermöglicht. Angebracht ist dieser bei der Feuerwehrgarage des Gemeindehauses. An der Außenseite kann jeder dieses Gerät im Notfall holen. Bereits im Dezember gab es für die Bürger von Linach eine Schulung. Ortsvorsteher Arno Ruf sagte, dass in Kürze noch eine weitere Schulung für Interessierte stattfinden soll.

In der Handhabe ist der Defibrillator recht einfach und kann von jedermann im Notfall bedient werden. Übergeben wurde das Notfallgerät am Samstag. Stiftungsvorsitzender Fritz Funke überreichte den Defibrillator an Ortsvorsteher Arno Ruf und Feuerwehr-Abteilungskommandant Reinhard Dotter. Anwesend waren Mitglieder des Vorstands der Bürgerstiftung, Angehörige der Feuerwehr sowie Bürger des Ortsteils.

Fritz Funke erwähnte, dass es noch ein weiteres Gerät für Linach gebe, einen Defibrillator für Kinder. Die Finanzierung hierfür gehe auf ein Geburtstagsfest zurück. Der Gastgeber habe sich statt Geschenken eine Spende für Defibrillatoren-Ergänzungen gewünscht. Es kamen Mittel für drei solche Geräte zusammen.