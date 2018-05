Furtwangen Das Schramberger Vorbild

Von Anfang an war es das Ziel, diese Gutscheine über eine elektronische Karte abzuwickeln. Gemeinsam mit dem Kartendienstleister AVS aus Bayreuth wurde die "Schramberger Jobkarte" geschaffen, mit der jetzt an den Kartenterminals der über 60 Akzeptanzstellen gezahlt werden kann. Das Projekt wurde finanziell und personell von der Stadt Schramberg, dem Schwarzwälder Bote, der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG sowie der Kreissparkasse Rottweil unterstützt. Der Betrag ist beliebig wählbar und wird auf die Karte aufgeladen. Auch die Stadtverwaltung Furtwangen will mit der Firma AVS zusammenarbeiten.