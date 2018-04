Furtwangen Dank für zwölf Jahre Engagement

Nach eher schwachen Jahren konnte man bei der Frauenfasnet in diesem und im vergangenen Jahr wieder eine deutliche Steigerung feststellen. Bei der Fastensuppe dagegen, auch verbunden mit Kaffee und Kuchen, zugunsten von Misereor war aber ein deutlich geringerer Besuch feststellbar. Und schließlich waren wieder zahlreiche Frauen mit bei der Frauenwallfahrt auf den Lindenberg.

Schon in Kürze gibt es den nächsten Termin für die Frauengemeinschaft: Am Montag, 14. Mai, feiern sie ihre traditionelle Maiandacht in der Fatimakapelle. Weiter ist für das laufende Jahr ein Kaffeenachmittag im Museumsgasthaus Arche geplant. Außerdem wird man den Hummelhof in Schonach besuchen. Gezeigt wird hier zum einen der Bauerngarten und auch der Hofbetrieb mit dem Stall. Und Abschluss ist dann ein reichhaltiges Kuchenbuffet.

Auch im Kassenbericht von Karin Kienzler wurde deutlich, dass die Frauengemeinschaft an verschiedenen Stellen tatkräftig hilft. Neben der Spende an Las Torres finanzierten die Frauen wieder Jahreskarten für das Freibad für bedürftige Familien, vermittelt durch Andrea Klausmann vom Caritasverband. Und auch beim Sommerferien-Programm der Stadt beteiligte sich die Frauengemeinschaft mit einer ansehnlichen Spende. Nicht zuletzt konnte die Frauengemeinschaft wieder 15 Taufkerzen an die Familien übergeben.

Aktuell hat die katholische Frauengemeinschaft Furtwangen 138 Mitglieder. Schließlich standen noch die Neuwahlen des Vorstands für die nächsten vier Jahre auf der Tagesordnung. Dabei wurde bekannt gegeben, dass Karin Kienzler aus ihrem Amt ausscheidet. Zwölf Jahre lang ist sie im Vorstand der Frauengemeinschaft aktiv gewesen, sechs Jahre davon führte sie die Kasse. Dabei hat sich dieses Team bewährt, das innerhalb der Vorstandschaft die Aufgaben aufteilt. Monika Maier dankte im Namen des Vereins Karin Kienzler für ihr großes Engagement. Erfreulich sei, dass kein Kienzler sich weiterhin an der Frauenfasnet beteiligt.

Bestätigt wurden die übrigen Mitglieder der Vorstandschaft Brigitte Duffner, Maria Ganter, Andrea Ambs, Andrea Hawlicek, Monika Maier und Beatrix Ritter.