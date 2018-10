Furtwangen-Neukirch (sh). Die Weihnachtszeit wirft ihre Schatten voraus: Im Neukircher Ortschaftsrat richtete Ortsvorsteher Rainer Jung in der jüngsten Sitzung einen Appell an die Bevölkerung: Man sei auch in diesem Jahr wieder auf der Suche nach einem Christbaum für den Rössleplatz, vor allem auch für den Weihnachtsmarkt. Wenn beispielsweise in einem Garten ein größerer Christbaum steht, rund acht Meter oder auch noch etwas höher, und in absehbarer Zeit gefällt werden soll, sollte man sich bei Ortsvorsteher Rainer Jung melden.