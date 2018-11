Furtwangen Bürgerstiftung sucht nach Mitstreitern

Bisher konnten 16 700 Euro durch die Aktion gewonnen werden. Das sei schon einmal ein erfreuliches Ergebnis und die Bürgerstiftung danke allen Spendern, so die Verantwortlichen. Doch die Zielmarke sei noch in einiger Entfernung und so bittet die Stiftung um weitere Zustifter, die sich übrigens sicher sein könnten, dass ihr Geld in Furtwangen verbleibe, denn es darf laut Satzung unter keinen Umständen angetastet werden, teilt die Bürgerstiftung mit.