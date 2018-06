Mit einem Stand auf dem Wochenmarkt informierte die Bürgerstiftung Furtwangen über ihre Arbeit und insbesondere über die in diesem Jahr laufende Aktion "1000 x 100". Furtwangen. Damit soll das Stiftungskapital erhöht und die Bürgerstiftung in die Lage versetzt werden, auch künftig ihren vielfältigen Aufgaben nachkommen zu können. Fast alle Mitglieder des Stiftungsvorstandes und -rates, einschließlich Bürgermeister Josef Herdner, waren gekommen und das Interesse an dieser Informations- und Gesprächsmöglichkeit war groß. Spontan füllten mehrere Marktbesucher den Überweisungsträger aus und beteiligten sich an der Erhöhung des Stiftungsvermögens. Dieses darf übrigens unter keinen Umständen angetastet werden. Über eine weitere Beteiligung an der Aktion würde sich die Bürgerstiftung freuen. Spenden und Zustiftungen können steuerlich geltend gemacht werden. Alle Spender erhalten einen entsprechenden Nachweis.