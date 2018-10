Furtwangen Bündnis für Neubau einer Trauerhalle

Furtwangen. Stefan Ganter und Architekt Poldi Messmer stellten das Vorhaben vor. "Eine Trauerhalle hat heute viele, sehr unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen", sagte Ganter. Sie sei Ort für einen würdigen Abschied, für Gottesdienste und Abschiedsfeiern. Bedürfnisse und Anforderungen hätten sich im Laufe der Jahrzehnte verändert. Die bestehende, kleine Friedhofskapelle werde diesen Anforderungen nicht mehr gerecht.

Architekt Poldi Messmer hat einen Entwurf für eine neue und vor allem größere Trauerhalle gezeichnet. Sie soll 108 Sitzplätze bieten, einen barrierefreien Zugang haben sowie ein behindertengerechtes WC. Hinzu kommt ein separater Raum zur Vorbereitung der Trauerfeier. Ein ausladendes Dach im Eingangsbereich soll vor dem Wetter schützen. Das Gebäude selbst schaffe mit seinem hohen Dach Vertrauen und Geborgenheit. "Das Gebäude fügt sich harmonisch in das Umfeld des Friedhofes ein", so Messner. Ganter: "Der Bau soll christlichen Wurzeln entsprechen, aber auch anderen Religionsgemeinschaften dienen". Darüber sei lange diskutiert worden. Auch wer keinen christlichen Bezug hat, soll in der Halle einen würdigen Ort des Abschieds finden. Der vorgelegte Entwurf sieht allerdings ein über zwei Meter hohes Kreuz an der Stirnwand vor.

Die alte Friedhofskapelle soll nach Vorstellung der Aktionsgemeinschaft erhalten bleiben.