Furtwangen Breitbandausbau Thema im Ortschaftsrat

Furtwangen-Rohrbach (li). Aus diesem Grund wird am kommenden Donnerstag, 6. September, in der nächsten öffentlichen Sitzung des Rohrbacher Ortschaftsrates das Thema diskutiert. Vorgestellt wird der Sachstand. Weiteres wichtiges Thema ist das Dorfgemeinschaftshaus. Wie berichtet, ist gesichert, dass 500 000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in das seit vielen Jahren geplanten Projektes fließen. Weitere Themen in der Sitzung sind die Erschließung des Baugebietes Reibschenberg und der Haushaltsplan 2019 und der Finanzplan 2020. Die Sitzung beginnt um 20 Uhr im Rathaus in Rohrbach.