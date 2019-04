Furtwangen Blitzer in Schönenbach schießt 3900 "Passbilder"

Seit Inbetriebnahme wurden bislang Bußgelder in Höhe von insgesamt rund 85 000 Euro kassiert. Die Verlegung der Anlage hat den Landkreis etwa 21 000 Euro gekostet.

Die Einnahmen aus der Geschwindigkeitsüberwachung fließen in den Haushalt des Schwarzwald-Baar-Kreises, der auch die kompletten Kosten dafür trägt.

Je nach Tempo kann der Blitz für den Autofahrer teuer werden. Bei einer Überschreitung bis zu 20 Stundenkilometern kostet es innerhalb geschlossener Ortschaften zwischen 15 und 35 Euro Bußgeld. Wer mehr als 20 Stundenkilometer zu schnell war, zahlt 80 Euro und erhält einen Punkt in Flensburg. Ab 31 Kilometer mehr drohen ein Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbote. Der "Rekordhalter", der mit 104 Stundenkilometern geblitzt wurde, zahlt 280 Euro, kassiert zwei Punkte und muss seinen Führerschein für zwei Monate abgeben. Die Akzeptanz der Anlage in Schönenbach sei in der Bevölkerung sehr gut, meint das Landratsamt. Bislang habe es keine Probleme mit Vandalismus gegeben.