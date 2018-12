Furtwangen Bläserquintett eröffnet den 13. Christkindlmarkt

Furtwangen. Bereits zum 13. Mal startet am Freitag, 14. Dezember, der Christkindlmarkt auf dem Furtwanger Marktplatz, der wieder bis zum Sonntag stattfindet. Dieser Markt, organisiert von der Agentur "Feierabend" in Kooperation mit der Stadt Furtwangen, hat sich inzwischen etabliert.

Dieses Jahr gibt es eine kleine Steigerung auf nun insgesamt 25 Verkaufsstände, davon 17 klassische Holzhütten. Neu dabei sind zwei Stände mit Geschenkartikeln und ein Stand mit Holzwaren. Dazu kommt natürlich wieder der große Glühweinstand als Zentrum des Marktes.

Der 13. Furtwanger Christkindlmarkt beginnt am Freitag, 14. Dezember, um 16 Uhr. Um 18 Uhr gibt es offiziell auch eine Eröffnung mit einem Bläserquintett. Am Samstag beginnt der Markt bereits am Vormittag parallel zum Wochenmarkt, der auf die Fläche vor dem Rathaus ausweicht. An beiden Tagen läuft das Marktgeschehen bis etwa 22 Uhr. Auf 18 Uhr haben sich am Samstag die Alphornbläser angesagt. Am Samstag ab 16 Uhr wird außerdem der Kinderchor "Gutes tun mit Musik" die Marktbesucher unterhalten.