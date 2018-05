Furtwangen Besucher stehen gerne in der Schlange

Nach Auftritten in Hongkong, Tokio oder Brasilien: kann die Band LaBrassBanda endlich auch in Furtwangen auftreten.

Furtwangen. Das Konzert am Donnerstagabend als Höhepunkt bei den Jubiläumsfeiern der Furtwanger Stadtkapelle war auch für die Kapelle ein Highlight, wie sie anschließend feststellen konnten. Für LaBrassBanda beginnt mit dem Jubiläum in Furtwangen die diesjährige Bierzelttour. Und hier gab es gleich ein ausverkauftes Festzelt und eine Bombenstimmung, besser könnte auch für LaBrassBanda eine Tournee nicht beginnen.

Schon im Vorverkauf war dieser Abend gut gelaufen. Die Restkarten waren dann an der Abendkasse schnell vergriffen. Eine ganze Reihe von Besuchern konnten daher nicht mehr in das Festzelt für 2000 Gäste eingelassen werden. Überhaupt war dies eine Veranstaltung, wie man sie in Furtwangen sicher nicht oft erleben kann. Zeitweise standen die Besucher am Einlass zum Zelt bis hinter den Sportplatz in der Schlange.