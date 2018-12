Furtwangen Barbaramarkt sorgt für volle Innenstadt

Furtwangen - Viel los war am Samstag in der Furtwanger Innenstadt. Dort lockte der Barbara- und Weihnachtsmarkt mit Gebäck, Glühwein, Punsch und anderen weihnachtlichen Leckereien. Wer noch ein Geschenk brauchte, war an den Kunsthandwerker-Ständen genau richtig.