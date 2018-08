Furtwangen Bald geht für Schüler der "Ernst des Lebens" wieder los

Danach findet von der zweiten bis zur vierten Stunde Unterricht statt für die Klassen 2 bis 4 der Friedrichschule, Anne-Frank-Grundschule und der Grundschule Neukirch, für die Klassen 2 bis 9 des Anne-Frank-SBBZ mit FöS Lernen (Förderschule) sowie für die Klassen 6 bis 10 der Werkrealschule am Ilben.

Für die Klassen 6 bis 12 des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule ist in den ersten beiden Stunden Klassenlehrerunterricht, in der dritten Stunde ein Gottesdienst in der Aula der Schule. Danach gibt es Unterricht nach Plan.

Die Robert-Gerwig-Schule beginnt mit dem Unterricht bereits um 7.45 Uhr für alle Klassen der Vollzeitschulen. Die Teilzeitklassen der Berufsschule sind durch die Betriebe über den jeweiligen Unterrichtsbeginn informiert worden. Die künftigen fünften Klassen des OHG mit Realschule werden am Dienstag, 11. September, 14 Uhr in der Aula aufgenommen. An der Werkrealschule am Ilben findet die Aufnahme ebenfalls am Dienstag um 9 Uhr statt.