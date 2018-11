Der diesjährige Ausflug führte den "Club der Jubilare" von Siedle an den Bodensee. 102 Teilnehmer reisten gemeinsam nach Markdorf-Ittendorf zum Obsthof Steffelin. Dort erhielten sie bei einer Rundfahrt mit dem "Apfelbähnle" Informationen über den heimischen Apfelanbau. Nach einem Imbiss mit verschiedenen Dinneles und Schnäpsen aus der hofeigenen Brennerei konnten die Ausflügler bei schönem Wetter an der Seepromenade von Hagnau nach Meersburg spazieren. Zum Abschluss kehrten die Jubilare im Gasthaus Ochsen in Donaueschingen ein, wo sie sich über die persönlichen Eindrücke des geselligen Ausflugs austauschten. Im Namen aller Jubilare bedankte sich Organisator Manuel Gronert bei Gabriele und Horst Siedle, die den Jahresausflug möglich machen. Siedles "Club der Jubilare" wurde 1979 ins Leben gerufen; seit 1980 unternehmen die Mitglieder jährlich einen Ausflug. In den Club aufgenommen werden Siedle-Mitarbeiter mit 25 Jahren Betriebszugehörigkeit. Aktuell zählt der Club 264 Mitglieder, aktive Belegschaft ebenso wie Betriebsrentner. Im Rahmen einer Feier begrüßt die Siedle- Geschäftsführung jedes Jahr die neuen Mitglieder im "Club der Jubilare" und würdigt außerdem Mitarbeiter für 40 Jahre Firmentreue. Foto: Siedle