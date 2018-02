Furtwangen Alte Post: Investor bietet Nachbau an

Diese Bedenken hat auch der jetzige Interessent, Christian Schmid von Schmid Immobilien GmbH aus Nagold. "Auf Grund der aktuellen Substanz ist eine Erhaltung von unsere Seite nicht umsetzbar", sagte er gegenüber unserer Zeitung. Deswegen ist ein Neubau konzipiert, der nach der uns vorliegenden Zeichnung dem jetzigen Bau sehr ähnlich sieht.

"Auf dem Grundstück des ehemaligen Postamtes und dem Nachbargrundstück mit Abbruchhaus wird ein Neubauprojekt entwickelt, das sich bestehend aus drei Baukörpern um einen kleineren Innenhof gruppiert", stellt Schmid das Projekt vor. Der heute bestehende Weg soll dabei an die Grundstücksgrenze Richtung Rabenstraße versetzt werden, um so Raum zu schaffen für eine neue Gesamtkonzeption. "Das Postamt wird dabei in seinem heutigen Ausdruck erhalten bleiben, dazu ergänzen zwei Baukörper in moderner Formensprache das Ensemble", so Schmid.

Geplant sind 2- bis 4-Zimmerwohnungen, "in einem hochwertigen Standard mit attraktiven Raumhöhen und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten", so der Investor.

Am Freitag, 2. März, von 15.30 bis 17.30 Uhr und von Samstag, 3. März, 10 bis 12 Uhr finden zwei Infoveranstaltungen der Firma Schmid statt. Dabei gibt es die Möglichkeit gibt, sich direkt beim Alten Postamt über das geplante Projekt und die neu entstehenden Wohnungen zu informieren.