Furtwangen Alpenländisches zur Weihnacht

Furtwangen-Schönenbach (sh). Ein besonderes vorweihnachtliches Konzert gibt es am Samstag, 16. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Schönenbacher Nikolaus-Kirche: Zu Gast ist am dritten Advent zum dritten Mal der "Ebneter Viergesang" mit seiner "Alpenländischen Weihnacht", die er seit Jahren in Freiburg, im Dreisamtal und rund um den Schauinsland immer wieder mit viel Erfolg aufführt. Erneut ist dieses Männerquartett aus Freiburg-Ebnet nun auf Einladung des Chorisma-Chores aus Furtwangen im Bregtal zu Gast, um die Zuhörer auf die Weihnachtszeit einzustimmen.