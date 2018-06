Furtwangen Alkoholkonsum wird projekttauglich

Unter anderem erfahren die Studenten in diesem Selbsttest, wie ihr Alkoholkonsum zu bewerten ist. Sie erfahren dabei beispielsweise ganz klar, wie der Alkoholkonsum beispielsweise das Studium massiv beeinträchtigen kann. Oder die Frage, was hätte ich in dieser Zeit machen können? Was ist mir beim Studium wirklich wichtig? Mit entsprechendem Infomaterial sorgten die Studenten dann auch an ihrem Stand vor der Hochschule für die entsprechenden Informationen, unterstützt wurden sie hier unter anderem von der Barmer mit Infomaterial und auch kleinen Geschenken.

Dabei sei es gerade bei einer solchen Aufklärungsarbeit sehr wichtig, dass hier auf Augenhöhe kommuniziert, deshalb kommt bei den Studenten gerade diese Information von ihren Mitstudenten sehr gut an. Darauf basiert auch dieses Aufklärungsprojekt ganz wesentlich.

Eine besonders interessante Erfahrung gab es dabei noch bei einem Experiment: die Studenten konnten mit Brillen, die durch ihre Verzerrung verschiedenen Alkohol-Pegeln von 0,3 bis 1,3 Promille entsprechen, versuchen einen Parcours abzulaufen. Entwickelt wurde das Präventionskonzept von der Hochschule Esslingen.

Projektleiter Thomas Heidenreich betonte, dass es nicht um den erhobenen Zeigefinger gehe. "Wir wollen unter anderem aufzeigen, welche Ziele man in Leben ohne Alkohol erreichen kann", so Heidenreich. Unterstützt wird das Projekt von der Barmer. "Besser vorbeugen als behandeln" erläuterte Philipp Geisberger, Regionalgeschäftsführer Villingen-Schwenningen, und hob die Vorreiterrolle der Hochschule Furtwangen hervor, in der das Präventionsprojekt als bundesweit erster Hochschule umgesetzt wird.

Bereits im vergangenen Semester beim Studienprojekt zu diesem Thema gab es entsprechende Info-Veranstaltungen an den verschiedenen Standorten der Hochschule Furtwangen. Und auch dieses Mal beim offiziellen Projekt der Hochschule werden auf die Veranstaltung in Furtwangen entsprechende Infotage an den anderen Standorten folgen.

Dabei habe man an diesem Morgen, so die Vertreter dieses Projektes, gerade während den Pausen zwischen den Vorlesungen hier ein reges Interesse verzeichnen können. Aber auch die entsprechenden Informationen beispielsweise auf einer speziellen Facebook-Seite zu diesem Thema kommen immer sehr gut an.