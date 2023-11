11 Dieser Look war gut geplant: Fürstin Charlène mit ihrer Tochter Gabriella und ihrem Sohn Jacques. Foto: AFP/VALERY HACHE

Monaco feiert seinen Nationalfeiertag. Fürstin Charlène trägt Karmesinrot von Kopf bis Fuß. Im fast identischen Outfit in Dunkelblau: Ihre Tochter, Prinzessin Gabriella.









Nationalfeiertag in Monaco – und Fürstin Charlène von Monaco stellte mit ihrem Outfit sicher, dass man sie keinesfalls übersah: Die 45-Jährige trug Karmesinrot von Kopf bis Fuß. Mantel, Kleid, Hütchen, Handschuhe und Stiefel leuchteten am Sonntag in der Herbstfarbe.