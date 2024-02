Für Mitarbeiter von Rulantica: Der Europa-Park baut eine neue Wohnanlage in Ringsheim

Der Europa-Park baut eine neue Wohnanlage in Ringsheim

1 So soll der künftige Wohnkomplex in der Ruster Straße in Ringsheim einmal aussehen. Auf dem Areal sollen neben den Wohngemeinschaften auch eine Terrasse und ein Gemeinschaftsraum entstehen. Foto: Gemeinde Ringsheim

Um Mitarbeiter zu finden, investiert der Europa-Park in eine neue Wohnanlage. In Ringsheim soll nun ein modernes Gebäude gebaut werden, das Platz für knapp 100 Menschen bietet. Die Gemeinde unterstützt das Projekt.









Insgesamt 29 Wohngemeinschaften für Mitarbeiter des Europa-Parks sollen in Ringsheim gebaut werden. In der Ruster Straße ist geplant, dafür ein modernes, zweigeschossiges Gebäude mit Staffelgeschoss zu errichten, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Gemeinde und Europa-Park.