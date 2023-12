Für die Weihnachtsoperette: Die Trachtenkapelle Schuttertal steckt bereits mitten in den Vorbereitungen

Die Trachtenkapelle Schuttertal steckt bereits mitten in den Vorbereitungen

1 Die Kulissenbauer sind fleißig am Werk (von links): Arnold Schultheiß, Michael Hummel, Daniel Fernandez-Sanchez, Jonas Singler, Bruno Himmelsbach, Stefan Vetterer, Josef Wölfle (nicht auf dem Bild: Michael Himmelsbach, Maximilian Schwörer und Thomas Wölfle). Foto: Axel Dach

Die Trachtenkapelle Schuttertal bereitet bereits fleißig ihre traditionelle Weihnachtsoperette vor. „Der Vetter aus Dingsda“ gibt es in diesem Jahr zu sehen – für die Kulissenbauer eine Herausforderung.









Die Vorbereitungen der Trachtenkapelle Schuttertal für ihre traditionelle Weihnachtsoperette „Der Vetter aus Dingsda“ von Eduard Künneke, einem amüsanten Verwirrspiel um eine unerfüllte Liebe, laufen momentan auf Hochtouren. Unter der Regie von Adrian Schätzle und Selina Fernandez Sanchez, die die Regie erstmalig innehaben, proben die Theaterspieler bereits seit Wochen intensiv für die bevorstehenden Aufführungen. Diese finden am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 14 Uhr (für Familien und Senioren) und um 20 Uhr sowie am 27. und 28. Dezember, jeweils um 20 Uhr in der Festhalle statt.