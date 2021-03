Neue Tarife in Rottweil Auch in Wohnstraßen kostet das Parken bald

Was kostet das Parken in Rottweil künftig? Wo soll es günstig, wo teurer sein? Und wo kann überhaupt geparkt werden? Der Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss stimmte am Mittwochabend grundlegenden Änderungen zu: So werden künftig auch Wohngebietsstraßen "bewirtschaftet".