Für den Verein „Einfach Helfen“: 700 Gäste spenden bei den „Adventsstunden“ im Europa-Park

Der Verein „Einfach helfen“ wurde am Tag vor Nikolaus gleich in zweifacher Hinsicht beschenkt: Einmal kam durch die von Mauritia Mack organisierten Adventsstunden im Dome des Europa-Parks eine fünfstellige Summe in die Vereinskasse. Aus dieser wird Menschen in der Region schnell und unbürokratisch Hilfe angeboten, die durch Krankheit in eine schwierige Lebenssituation geraten sind.

Zudem lockte die Veranstaltung rund 800 Menschen aus der Region an die adventlich gedeckten Tische. Jeder Gast trug mit einer Spende von 20 Euro nicht nur dazu bei, dass das Spendenkonto anwachsen konnte. Ihr Erscheinen bedeutete auch eine Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit des Vereins, der sich zum Ziel gesetzt hat, einfach zu helfen.

Mauritia Mack, Vorsitzende des Vereins, der aus der großen Anteilnahme in der Region am Kampf um das Leben eines vierjährigen Jungen vor 15 Jahren hervorgegangen war, rief in bewegenden Worten den Ursprung, Sinn und die ehrenamtliche Arbeit von „Einfach helfen“ in Erinnerung. Mehr als 100 Familien wurden vom Verein in diesem Jahr unterstützt. Für die rund 30 Helfer, die die Arbeit des Vereins mit aktuell 150 Mitgliedern tragen, bedeute helfen nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch für die Menschen in Not da zu sein, für Gespräche offen zu sein, sie zu beraten und gegebenenfalls auf ihrem Weg durch die Therapie oder Behandlung zu begleiten.

13-Jähriger wird mit Musiktherapie gefördert

Es sind Menschen wie der an Zerebralparese erkrankte 13-Jährige, der nicht mehr zur Schule gehen kann. Mit einer Musiktherapie wird er gefördert. Auf Dauer konnten sich die Eltern diese jedoch nicht leisten – der Verein unterstützt die Familie finanziell.

Dass die Arbeit des Vereins inzwischen Unterstützung aus allen gesellschaftlichen Schichten erfahre, wurde die Vorsitzende nicht müde zu betonen. Spenden kommen vom Promigolfen in Tutschfelden, von Geburtsfeiern oder von Kommunionskindern, die auf üppige Geschenke verzichten. Und dann gibt es die Veranstaltungen des Vereins selbst wie Herbstfeste oder Frühjahrswanderungen.

Musikalische Begleitung von Hansy Vogt

Zu Kaffee und Kuchen, der von der Konditorei-Bäckerei Käufer und der Bäckerei Armbruster gestiftet wurde, gab es einen Dia-Vortrag von Lioba Metz und Ludwina Geiger. Dieser drehte sich um eine Wanderung von 50 Frauen auf dem Ulrika-Weg, in diesem Jahr musikalisch begleitet von Hansy Vogt. Der Ruster Historiker Karl-Heinz Debacher steuerte Mundartgeschichten (siehe Info), Jasmin Nopper Weihnachtslieder bei. Zum Finale gehörte die Bühne dann Künstlern des Europa-Parks.

„Gschichtli“ aus Rust

Karl-Heinz Debacher bot mit seinem Auftritt und den wunderbaren „Gschichtli“ aus Rust und der Umgebung eine lebendige „Lehrstunde“ des täglichen Lebens in früheren Zeiten. Diese stellten aber nicht nur Vergangenheit dar, sondern machten mit einem jeweiligen Hintergrund auch deutlich, wie sehr die Menschen vom Miteinander geprägt werden. Debacher appellierte an die Besucher der „Adventsstunden“ auch – von der Erinnerung zum Lachen gebracht – die „Moral von der Gschicht“ mit in den Alltag zu nehmen. Seine Darbietung kam bei den Besuchern gut an.