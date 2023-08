Am Samstag, 16. September, findet der siebte Euromaus-Charity-Golfcup im Europa-Park-Golfclub Breisgau statt. Das Motto: „Wir spielen für unsere Region“. Startgebühren und Spenden kommen dabei den beiden Vereinen „Einfach Helfen“ und „Santa Isabel – Hilfe für Kinder und Familien“ zugute, heißt es in einer Pressemitteilung des Europa-Parks. Beide Vereine wollen Menschen in schwierigen Lebenssituationen und bei schweren Schicksalsschlägen unterstützen. Sowohl Erfahrene als auch Anfänger sind eingeladen.

Beginn der Veranstaltung ist um 10.30 Uhr mit einem Zweier-Scramble über 18 Loch. Ab 12 Uhr gibt es einen zweistündigen Schnupperkurs für Anfänger. Der Tag kann bei einem gemeinsamen Buffet ab 16.30 Uhr ausklingen, wie der Europa-Park mitteilt.

Für Gäste beträgt das Startgeld inklusive Buffet 90 Euro. Mitglieder des Golfclub Breisgau erhalten eine Ermäßigung. Die Teilnahme am Schnupperkurs ist auf Spendenbasis möglich.

Fragen und Anmeldungen können an den Golfclub unter Telefon 07643 /93 690 oder per E-Mail an info@gc-breisgau.de gerichtet werden. Anmeldeschluss ist am 14. September.