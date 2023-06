Das Hochzeitskleid ist ausgewählt, die Einladungen verschickt, der Cateringservice engagiert – bleibt nur noch die Frage nach der Musik, damit es mitder romantischen Stimmung klappt.

Das Unternehmen Diamonds Factory, das auf Hochzeitsartikel spezialisiert ist, hat nach den 100 beliebtesten Hochzeitsliedern gesucht, dafür hat das Unternehmen über 20 Playlists mit dem „Stichwort“ Hochzeit durchforstet. Wir stellen die 25 beliebtesten Lieder und Künstler vor. Bei dem Ergebnis gibt es einige Überraschungen.

Deutscher Künstler erzielt Platz eins

An welchen Künstler denkt man bei Schmuse-Songs zuerst? Richtig: Ed Sheeran. Aber auf Platz eins der beliebtesten Hochzeitslieder ist ein Künstler, dessen Musik nicht im Radio hoch und runter läuft. „Ein Teil von meinem Herzen“ von Jonathan Zelter ist auf Hochzeiten das beliebteste Lied. Der deutsche Künstler ist gleichzeitig auf Top zwei der beliebtesten Hochzeitskünstler.

Ed Sheeran „nur“ auf Platz 5

Auf den zweiten Platz landet die gefühlvolle Ballade „A Thousand Years“ von Christina Perri. Den dritten und vierten Platz nehmen wieder zwei deutsche Lieder ein: „Bis meine Welt die Augen schließt“ von Knappe und Joel Brandstein mit „Für immer ab jetzt“ von Johannes Oerding. Beide sind auch auf Platz fünf und sechs der beliebtesten Hochzeitssänger. Den fünften Platz dürfte niemand überraschen. Der romantische Song „Perfect“ von Ed Sheeran wird auch auf Hochzeiten gerne gespielt. Der britische Sänger ist übrigens auch bei den Top-Hochzeitskünstlern auf Platz vier.

Klassiker beliebt

Weitere Liebesgeständnisse drückt Platz sechs „Das Beste“ von Silbermond aus, gleichzeitig hat die deutsche Band den Platz elf mit dem Lied „Ja“ erzielt. Insgesamt liegt Silbermond bei den Top-Hochzeitskünstlern auf Platz drei.

Der Klassiker „Marry You“ von Bruno Mars landet auf Platz sieben. Die beliebteste Hochzeitskünstlerin ist im Übrigen die Schlager-Sängerin Helene Fischer, ihr Song „Du lässt mich so sein wie ich bin“ steht an neunter Stelle.

Vier deutsche Sänger im Kopf-an-Kopf-Rennen

Weiter geht es wieder mit dem deutschen Sänger Max Giesinger, dessen Hit „80 Millionen“ den neunten Platz belegt. Einen Platz dahinter findet sich Tim Bendzko mit „Sag einfach Ja“ wieder.

Romantische Worte findet Philipp Poisel in „Liebe meines Lebens“, mit diesem steht er auf dem zwölften Platz, in der Künstler-Rangliste landet er auf Platz 19. Mit „Auf uns“ seiner Hmyne aufs Wir-Gefühl, belegt Andreas Bourani Platz 13, als Künstler landet er dagegen nur auf Platz 24.

Platz 14 macht die britische Sängerin „Adele“ mit „Make You Feel My Love“ klar. Auf Platz 15 landet noch einmal Knappe: diesmal mit „Nur bei dir bin ich sicher“.

Nicht nur auf Beerdigungen angesagt

Die Musik von Herbert Grönemeyer wird offenbar nicht nur auf Trauerfeiern gern gespielt, sondern kommt auch auf Hochzeiten gut an. Sein Lied „Halt mich“ steht auf Platz 16, er selbst landet auf Platz zwölf der beliebtesten Hochzeits-Künstler.

Ein romantisches Liebesversprechen gibt Revolverheld mit „Ich lass für dich das Licht an“, dicht gefolgt von Elvis Presley mit „Can`t Help Falling in Love“. Platz 19 erreicht der Ohrwurm „All of me“ von Joe Travini.

Auf Hochzeiten wird auch House gespielt

Platz 20 dagegen ist der Song „You and me“ von „Lifehouse“. Last but not least die letzten fünf unter den Top 25 Songs: „Dir gehört mein Herz“ von Phil Collins und Eva Mattes – bekannt sein dürfte der Song dem ein oder anderen aus Tarzan. „Chapeau“ von Robert Redweik und Crystal Rock erzielt Platz 22, und der melancholische Song „Zuhause“ von Finn Kliemann Platz 23. „Ein Geschenk“ von Ewig landet auf Platz 24 und „Intoxicated“ von Martin Solveig und Good Times Ahead auf Platz 25. Dieses Lied gehört zum Genre Future House.

Aber die Liste geht noch weiter: Einige der Top 25 Hochzeitskünstler wurden bereits genannt. Aber unter den Sängern sind auch Künstler, deren Musik nicht unter den Top 25 Liedern aufgelistet wurden. Auf Platz sieben landet etwa Sarah Connor, während „Band4Dancers“ Platz acht erzielt. Liebespaare lassen auf ihren Hochzeiten ebenfalls gerne Platz elf, den britischen Musiker Phil Collins, und Platz dreizehn Christina Aguilera, spielen.

Mark Forster landet auf Platz 14

Es überrascht auch nicht, dass Mark Forster auf Platz 14 ist, gefolgt von Clueso und Christina Perri. Auf Platz 19 landet Gregor Meyle. Platz 21 erzielt laut Diamonds Factory der Rapper Pitbull, danach kommt ebenfalls ein Rapper: Daddy Yankee. Platz 23 geht an die englische Band Florence + the Machine.

Von Schlager, über House und Rap bis hin romantische Balladen –die Deutschen lassen auf Hochzeiten kein Musikgenre aus. Mit der richtigen Musik steht dem großen Tag nichts mehr im Wege.