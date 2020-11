Für Corona-Klinikpersonal Arbeiten mit Schutzkleidung eine Herausforderung

Wer kennt sie nicht: Die Bilder von Menschen in Ganzkörper-Schutzanzügen, die sich um Corona-Patienten kümmern. Die Realität sieht in den Krankenhäusern jedoch etwas anders aus: In der Helios-Klinik in Rottweil und im Schwarzwald-Baar-Klinikum tragen die Mitarbeiter, die mit Corona-Patienten Kontakt haben, keine solche Ganzkörper-Anzüge. Stattdessen stehen FFP2-Masken, Handschuhe, Augenschutz und Schutzkittel auf dem Programm - das meiste davon wird nur ein einziges Mal getragen und dann entsorgt.

Helios-Pressesprecherin Andra Schmider erklärt auch, warum: weges des Infektionsrisikos beim Ausziehen. Ganzkörper-Anzüge seien mit Blick auf dieses Risiko wesentlich schwieriger zu handhaben als Schutzkittel. Schon vor der Corona-Pandemie habe das Klinikpersonal einmal jährlich geübt, wie Arbeitskleidung richtig an- und ausgezogen werde. Dabei komme Fingerfarbe zum Einsatz, so Schmider. Für die Mitarbeiter sei es dabei immer eine echte Herausforderung, sich mit Fingerfarbe an den Handschuhen auszuziehen, ohne die Farbe weiter zu verteilen, berichtet sie.