Nicht angeleinter Hund beißt Kind in Altensteig

1 Der Hundebesitzer nahm sein Tier erst an die Leine, nachdem es das Mädchen gebissen hatte. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein nicht angeleinter Hund hat am vergangenen Mittwochnachmittag in Altensteig ein fünfjähriges Mädchen gebissen und verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach dem Besitzer des Tieres.

Altensteig - Wie es im Polizeibericht heißt, war das Mädchen zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr mit seinen beiden Geschwistern unterwegs. Sie und ihr Bruder fuhren dabei mit dem Fahrrad, während eine ältere Schwester zu Fuß folgte.

Im Bereich Meisenweg kamen den Kindern drei Personen mit einem nicht angeleinten Hund entgegen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchte das Tier zunächst, einen Fahrradfahrer anzugreifen, der jedoch rechtzeitig davonfahren konnte. Danach rannte der Hund zu dem Mädchen und biss es ins Bein.

Suche nach Hundehalter und seinen zwei Begleitern

Als der noch unbekannte Hundebesitzer dazukam, leinte er sein Tier an und redete kurz mit den Kindern. In der Folge ging er jedoch mit seinen Begleitern weg - offenbar, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern. Die Fünfjährige erlitt eine Bissverletzung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der gesuchte Hundehalter wird beschrieben als älterer Mann mit kurzen, grauen Haaren, einem "kleinen Bauch" und westeuropäische, Erscheinungsbild. Er sei mit einem grünen Hemd und einer grau-braunen Hose bekleidet gewesen. Sein Hund sei etwa 40 bis 50 Zentimeter groß und habe ein braun-weiß-schwarzes, langes, glattes Fell sowie ein grünes Halsband.

Bei den Begleitern des Hundehalters handelt es sich laut den Geschwistern zum einen um eine offensichtlich schwangere Frau mit blonden, schulterlangen, glatten Haaren und westeuropäischem Erscheinungsbild. Die Frau soll ein knielanges, grünes Kleid getragen haben.

Der zweite Begleiter soll ein schwarzhaariger Mann mit kleinem Kinnbart und asiatischem Erscheinungsbild sein. Er soll mit einem weißen T-Shirt und einer grauen, langen Hose begleitet gewesen sein und habe seinerseits einen weißen Hund an der Leine geführt.

Das Polizeirevier Nagold bittet den genannten Fahrradfahrer sowie Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Hundehalter oder seine Begleiter geben können, sich unter der Rufnummer 07452/93050 zu melden.