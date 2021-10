In Pfaffenweiler knurrt Raubtier sogar Kinder an

1 In Pfaffenweiler geht der Fuchs um. Foto: Pixabay

Er knurrt Kinder an und verspeist auf dem Schulhof unter Beobachtung der Schüler einen Hasen: Ein Fuchs treibt in Pfaffenweiler sein Unwesen.















VS-Pfaffenweiler - In der Sitzung des Ortschaftsrats stand Bürgermeister Detlev Bührer dem Rat für Fragen zu verschiedenen Themen zur Verfügung. Der Fuchs ist in Pfaffenweiler zurzeit das Problemtier. Schulkinder wurden schon auf dem Gehweg angeknurrt. Und auch ein Hase wurde gerissen, der dann auf dem Bolzplatz vor der Schule unter Beobachtung der Schüler verspeist wurde. Bürgermeister Bührer wies darauf hin, dass sich zwischen dem Landratsamt und dem Forstamt eine Einigung über die Vorgehensweise anbahnen könnte.

Neubaugebiet ab Mitte 2022 erschlossen

Weiteres Thema: Die Erschließung des Neubaugebietes Gassenäcker. Diese werde voraussichtlich Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein. Die Vergaberichtlinien für die Bauplätze werden derzeitig gründlich überarbeitet. Das Projekt "Wohnen an der Alten Schmiede" kann in die Offenlage gehen, falls der Ortschaftsrat am 6. Dezember und der Technische Ausschuss einen Tag später ihren Segen gegeben haben. Mit einem Satzungsbeschluss ist dann im April nächsten Jahres zu rechnen. Bürgermeister Bührer machte darauf aufmerksam, dass die Planungen leicht verändert wurden, weil die zahlreichen verschiedenen unterirdischen Leitungen, die sich durch das Gelände ziehen, verlegt werden müssen. Überhaupt, in Pfaffenweiler würden so viele Leitungssysteme auf privaten Grundstücken liegen, wie seines Wissens nach sonst nirgends.

Kindergarten wird größer, Feuerwehrhaus neu gebaut

Die Mittel für die Erweiterung des Kindergartens sind im Haushalt gesichert, so Bührer. Für die Haushaltsjahre 2023/24 stehen 2,9 Millionen Euro zur Verfügung. Das Grundstück für das neue Feuerwehrhaus ist noch nicht erworben, teilte der Bürgermeister mit. Das Liegenschaftsamt sei dran. Nachdem der Bau des Feuerwehrhauses in Weilersbach erfolgt ist, steht Pfaffenweiler als Nächstes auf der Liste. Mit dem Bau könnte 2024 begonnen werden. Mit dem Erwerb des Grundstücks Reiko/Trenkle ist es auch noch nicht soweit, weil der Neubau der Firma noch nicht erfolgen konnte. Der Investor sei aber noch bei der Stange und das Konzept eines Lebensmittelmarktes gelte ebenfalls noch. Voraussichtlich 2023 könnte es soweit sein.

Neue Brücke im Kapfweg

Eine neue Brücke im Kapfweg ist eingeplant. Es sei ein für Bauunternehmen relativ kleines Projekt mit hohen Kosten, zur Zeit rechnet man mit 250 000 Euro. Es gelte ein Unternehmen zu finden, das dies bei der gegenwärtig guten Auftragslage angehen möchte. Die Sanierung des Kapfwegs bis zur Brücke sei im Haushalt 2024 noch drin, nicht aber für den landwirtschaftlichen Bereich. Mehr könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, so Bührer.

Breitbandverkabelung geht weiter

Die Breitbandverkabelung werde auf jeden Fall weitergehen, sagt Bührer. Sobald wieder Fördermittel zur Verfügung stehen werden diese eingesetzt und nach und nach die offenen Projekte abgearbeitet. Termine könne er noch keine nennen. Auf jeden Fall gleich angeschlossen werden das Neubaugebiet Gassenäcker und das Wohnprojekt Alte Schmiede.

Hellhörige Türen in Ortsverwaltung

Der Ortschaftsrat stimmte dem Vorschlag von Ortsvorsteher Martin Straßacker zu, dass sich dieser nach neuen schalldichten und auch einbruchssichereren Türen zu den Büros der Ortsverwaltung erkundigen würde, da die bisherigen Türen so hellhörig seien, dass von Treppenhaus her jedem Gespräch zugehört werden könne.

In den Sommerferien wurde der Parkettboden in der Turn- und Festhalle abgeschliffen und neu versiegelt. Pünktlich zum Schulstart wurden auch die Spielfeldmarkierungen aufgebracht.

Die Gedenkfeier mit Ansprache zum Volkstrauertag am 14. November soll wieder stattfinden, soweit die Umstände es erlauben, erklärte Straßacker. Falls es witterungsbedingt vor dem Mahnmal nicht möglich ist, soll es im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche stattfinden.

Solarpark darf gebaut werden

Was den künftigen Solarpark bei den Spitalhöfen anbetrifft, so konnte Straßacker mitteilen, dass die Baugenehmigung erteilt sei, und in absehbarer Zeit mit dem Bau begonnen werden soll.