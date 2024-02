Friesenheimer ist Hauptautor: „Luksan Wunder“ bringt „Klobuch“ raus

1 Sandro De Lorenzo Gardinal lebt derzeit „halb in Friesenheim, halb in Berlin und halb auf Tour“ erklärt er gegenüber unserer Redaktion. Er ist Gründungsmitglied der Gruppe „Luksan Wunder“ und hat an den beiden neuesten Werken maßgeblich mitgearbeitet. Foto: Luksan Wunder

Die Satire-Gruppe „Luksan Wunder“ bringt im März gleich zwei neue Bücher raus. Gründungsmitglied Sandro De Lorenzo aus Friesenheim hat unserer Redaktion erklärt, was sich hinter dem Klobuch und dem Hörspiel-Musical „Andreas473“ verbirgt.









Das Comedy-Kollektiv „Luksan Wunder“ sorgt seit 2015 für allerlei Lacher und hat damit großen Erfolg: Im Netz hat es weltweit mehr als eine halbe Milliarde Klicks eingeholt und im vergangenen Jahr durfte die Gruppe den Deutschen Kleinkunstpreis entgegennehmen. Auf die Frage, was man denn mit „Luksan Wunder“ in Verbindung bringen könne, antwortet Mitbegründer Sandro De Lorenzo Gardinal, der aus Friesenheim kommt, humorvoll: „Wir treiben Unfug in verschiedenen Medien, sei es Radio oder Internet – oder eben auch Live.“ Mitwirkend dabei sind neben De Lorenzo Gardinal, Charlotte Hübsch, Jan Geuer, Martin Kölker-Heinrich, Felix Römer, Sarah Danzeisen sowie Sophia Henn.