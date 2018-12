Friedrichshafen Drogen in Trinkhalmen auf Spielplatz gefunden

Friedrichshafen - Ein Fußgänger hat auf einem Spielplatz in Friedrichshafen Drogen in Trinkhalmen gefunden. "Da diese verschweißten Trinkhalme leicht mit handelsüblichen Süßigkeiten verwechselt werden können, stellen diese insbesondere für Kinder eine Gefahr dar", teilte die Polizei am Freitag mit.