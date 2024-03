Busfahrer mit 1,3 Promille unterwegs - noch am selben Tag entlassen

1 Die Polizei machte einen Alkoholtest bei dem Mann und beschlagnahmte seinen Führerschein. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In Friedrichshafen hat sich ein 53-jähriger Busfahrer betrunken hinters Steuer gesetzt – und wurde noch am selben Tag fristlos entlassen.









Ein Busfahrer ist nach Polizeiangaben betrunken einen Linienbus in Friedrichshafen gefahren und noch am selben Tag fristlos entlassen worden. „Wir ahnden solche Vorfälle konsequent“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) am Dienstag. Der 53 Jahre alte Busfahrer war bei einer Tochtergesellschaft der DB angestellt und für die Regionalverkehr-Alb-Bodensee (RAB) unterwegs, die zur DB Regio Bus Baden-Württemberg gehört. Zuerst hatte die „Schwäbische Zeitung“ über den Vorfall berichtet.