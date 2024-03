1 Zerstörungen werden wieder einmal an der Ausstellung in der alten Friedhofskapelle angerichtet. Foto: Bruno Allgaier

Den Tätern ist offensichtlich nichts heilig: Erneut haben Unbekannte in der Friedhofskapelle in Schönwald ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Ein Schock für die Gruppe „Aktiv für Schönwald“.









Link kopiert



Kaum mehr als ein Jahr ist es her, dass es in der Pfarrkirche St. Antonius in der Schönwälder Ortsmitte Vandalen ihr Unwesen trieben. Dabei wurde damals der wertvolle, handgearbeitete Osterleuchter massiv beschädigt.