Friedensbewegung: Tausende demonstrieren bei Münchner Sicherheitskonferenz

1 Demonstrantinnen und Demonstranten haben sich in München am Rande der Sicherheitskonferenz versammelt. Foto: Peter Kneffel/dpa

Tausende Menschen gehen in München auf die Straße - sie haben unterschiedliche Motive und Ziele. Die Themen reichen von Menschenrechtsverletzungen in Äthiopien bis zum Krieg in der Ukraine.









München - Tausende Menschen haben anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz für Frieden in der Welt und gegen Missstände in einzelnen Regionen demonstriert. Am Nachmittag fand etwa am Odeonsplatz eine Kundgebung für Frieden in der von Russland überfallenen Ukraine statt. In der Spitze hätten sich dort 3000 Menschen versammelt, teilte die Polizei am Abend mit.