Freudenstadt Zwei reizvolle Jobs in einer Stelle

Was hat Sie gereizt an der Stelle?

Die Kombination aus persönlichem Referenten des OB und des Pressesprechers. Das sind zwei reizvolle Aufgaben in einem. Und die Stadt und ihr Umfeld sind spannend. So eine Kombination muss man erst mal finden.

Sie haben in der Pressestelle der CDU-Fraktion im Landtag gearbeitet und wechseln in eine Stadt. Macht man es normalerweise nicht andersrum?

Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich denke auch nicht in unterschiedlichen Ebenen. Mir war nur wichtig, eine andere Perspektive einzunehmen. Ich möchte was Neues lernen und etwas mitgestalten. Aber ich hoffe, dass mir meine Erfahrungen auf Landesebene dabei helfen.

Sind Sie mehr Pressesprecher oder mehr persönlicher Referent des OB?

Herr Osswald ist ja ein sehr erfahrener OB, da muss ein Referent in bestimmten Dingen nicht mehr viel vorbereiten. Ich bin zum Beispiel auch Chefredakteur des Freudenstadt-Blatts. So denke ich, dass der Aspekt Öffentlichkeitsarbeit mehr Gewicht hat. Im Tagesgeschäft gehen beide Bereiche ohnehin ineinander über.

Was wollen Sie mitnehmen an Wissen?

Was derzeit stark kommt, sind die Versorgungsthemen. Lokaler Klimaschutz ist eine Riesenaufgabe. Das integrierte energetische Quartierskonzept für die Nordstadt, das jetzt kommen soll, gehört dazu. Es gilt, hier die Bürger mitzunehmen. Daran mitzuarbeiten, sehe ich als Chance.

Kandidieren Sie später mal selbst als OB oder Beigeordneter?

Keine Ahnung, ich betreibe keine strategische Karriereplanung. Mit 29 Jahren läuft einem die Zeit ja auch noch nicht davon. Mit einer Karriereplanung setzt man sich in meinen Augen nur selbst unter Druck. Ich freue mich über die Chance hier in Freudenstadt. Alles andere wird sich weisen. Die Fragen stellte Volker Rath

Marco Gauger ist 29 Jahre alt und wurde in Schwäbisch-Hall geboren. Nach dem Abitur in Gaildorf studierte er in Würzburg Politik und Soziologie. Es folgten Praktika im Rathaus Würzburg und im EU-Parlament. Danach wechselte er zur CDU-Fraktion im Landtag, war zunächst für die Organisation von Veranstaltungen zuständig und wechselte später ins Ressort Öffentlichkeitsarbeit. Gauger war dabei für digitale Medien zuständig. Seit 2. Mai ist er in Freudenstadt.